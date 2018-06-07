السكة الحديد يتعاقد مع 6 لاعبين ويقيد 12 بالقائمة الأولى

شهدت القائمة الاولى لفريق السكة الحديد الذي يشارك بدوري القسم الثالث، تسجيل 12 لاعب من قوام اللاعبين القدامى استعداداً للموسم الجديد.

وشملت القائمة قيد كلاً من محمد السعدنى ومحمد جمال واسلام احمد واسلام عبد الجواد واسلام أبو العلا وعمرو يوسف ومحمد سعيد وأحمد محمد وريعو وتوتى وعبد العليم السيد وأحمد كشرى.





وتعاقد السكه مع 6 لاعبين هم مصطفى جعفر. مهاجم المريخ ووليد أنور لاعب البلدية وممدوح رافت من نادي مصر للتأمين ومحمد عبد الفتاح "شولا" لاعب اتحاد الشرطة ابراهيم شعلها حارس منتخب السويس وأحمد مرسي من الشمس.





ويقود فريق السكة بالموسم الحالي جهاز فني بقيادة جمال عبد الحميد، ويعاونة كمال أمين، مدرب عام، وعفت مرسى، وجمعة مشهور وممدوح احمد مدربين، ومحمد السيد مدرب حراس مرمى وأشرف طنطاوي مدلك وحسين ابراهيم علاج طبيعي ومحمد ابو خنجر مدير كوره.