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وزير المالية: التاريخ سيذكر أن "السيسي" فضّل إنقاذ البلد على شعبيته

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:04 م
وزير المالية: التاريخ سيذكر أن السيسي فضّل إنقاذ البلد على شعبيته
وزير المالية
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي أنقذ البلاد رغم آثاره، متابعًا: "اتخذنا قرار الإصلاح الاقتصادي قبل أن يتأثر مخزون السلع الاستراتيجية".

وأضاف "معيط"، خلال حواره مع فضائية "ten" مساء الجمعة، أن توقيت بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي فُرض علينا بعد تكالب الظروف علينا، وكان ضرورة حتمية.

وأكد أن التاريخ سيذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضّل إنقاذ البلد على شعبيته، متابعًا: "إللي في وسط المعركة مبيشوفش الجنود مبسوطين ولا لا، الأهم هو قيادة المعركة".
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