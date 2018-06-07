يوتيوب رابط سريع لمباراة البرازيل

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هذا خامس لقاء بين المنتخبين، فاز منتخب بلجيكا في أول لقاء في 1963 ثم فازت البرازيل في الثلاثة الأخرى.

التقى منتخبا البرازيل وبلجيكا مرة واحدة في كأس العالم، في 2002 في دور الـ16. فازت البرازيل حينا 2-0 وحصدت اللقب في تلك الدورة.

خسر منتخب بلجيكا 3 مرات في آخر 4 مباريات لعبها أمام منتخبات من أميريكا الجنوبية.

يخوض منتخب البرازيل مباراة ربع النهائي للمونديال السابع على التوالي وتم إقصاؤه مرتين فقط خلال هذه السلسلة (أمام فرنسا في 2006 وأمام هولندا في 2010).

تم إقصاء منتخب البرازيل على يد منتخب أوروبي في آخر 3 مونديالات.

وصل منتخب بلجيكا إلى ربع النهائي في مونديالين متتالين لكأس العالم لأول مرة له. خسر أمام الأرجنتين في هذه المرحلة من دورة 2014.

سجل منتخب بلجيكا 12 هدفاً حتى الآن في مونديال 2018 - لم يسجل أكثر في أي مونديال آخر (12 أيضاً في 1986).

لم يخسر منتخب البرازيل في آخر 15 مباراة لعبها في جميع المنافسات (فاز 11 تعادل 4) متلقياً 3 أهداف فقط.

لم يخسر منتخب بلجيكا في آخر 23 مباراة (فاز 18 تعادل 5)، أطول سلسلة حالية بين المنتخبات المتبقية في هذا المونديال.

ساهم إيدن هازارد في إحراز 19 هدفاً في 18 مباراة لعبها مع منتخب بلجيكا تحت قيادة روبيرتو مارتينيز (سجل 10 صنع 9).

سدّد مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو 5 تسديدات على المرمى في هذا المونديال وسجل 4 أهداف منها.

ساهم نيمار في إحراز 20 هدفاً خلال آخر 19 مباراة لعبها مع منتخب البرازيل (سجل 11 صنع 9).









هذا وسوف يلتقي المنتخبان في إطار مباريات الدور ربع النهائي من كأس العالم روسيا 2018 على ملعب “كازان أرينا” غدا الجمعة 6-7-2018 في تمام الساعة:





الثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة

التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة

العاشرة مساء (22:00) بتوقيت أبو ظبي

السابعة مساء (19:00) بتوقيت تونس





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