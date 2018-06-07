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عاجل.. بوفون ينضم لصفوف باريس سان جيرمان

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:53 م
عاجل.. بوفون ينضم لصفوف باريس سان جيرمان
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ريهام عبد المحسن
 
أعلن نادي باريس سان جيرمان التعاقد مه  جيجي بوفون حارس وقائد نادي يوفنتوس الإيطالي.


وكان موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي قد أفاد بشكل حصري الشهر الماضي أن اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا قد توصل إلى اتفاق مع النادي الفرنسي الذي أكد الآن التوقيع مع النجم الإيطالي السابق. ووقع بوفون صفقة لمدة عامين بقيمة 4 ملايين دولار في السنة.


 وأشار الموقع الإيطالي إلى أن بوفون أجرى الفحص الطبي مع ال Psg اليوم وسيتم تقديمه إلى وسائل الإعلام صباح يوم الاثنين المقبل.
المزيد عن: يوفنتوس بوفون باريس سان جيرمان
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