برلمانية تناشد السيسي بإنشاء هيئة موحدة للمصالح الضريبة

قالت النائبة ميرفت إليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المستهدف من المحصلات الضريبة لهذا العام 770 مليار جنيه، معقبة: "نهدف لتوسعة قاعدة المنتفعين من شريحة الإعفاء الضريبي".



وأضاف "إليكسان"، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الجمعة، أن حل مشكلات المصالح الإيرادية سيعظم من إيرادات الدولة، موضحة أن العمل في المصالح الإيرادية له طابع خاص ولا بد من تدريب العاملين بها، مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإستجابة لمطالب العاملين بالمصالح الإيرادية، وإصدار قرار إنشاء هيئة موحدة للمصالح الضريبة.



وناشدت، رئيس الوزراء بتفعيل القرار الجمهوري بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب.



وتابعت، أن هناك عجز في الصيارلفة بمصلحة الضرائب ويجب أن نخرج دفعة جديدة.

