البورصة تخسر 12.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي

منيت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على 4 جلسات بسبب عطلة الاحتفال بثورة 30 يونيو، بخسائر بلغت 12.3 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو898.5 مليار جنيه مقارنة910.8 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بانخفاض بلغ نسبته 1.4%.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس /30 بنسبة1.37 في المائة ليبلغ مستوى 16125 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس /70 بنحو 0.55 في المائة ليبلغ مستوى 800 نقطة، كما انخفض مؤشر /إيجي اكس /100 الأوسع نطاقاً نحو 1.34 في المائة ليبلغ مستوى 2035 نقطة، وبالنسبة لمؤشر /إيجي اكس /20 متعدد الأوزان فسجل تراجعاً بنحو 1.62% ليبلغ مستوى 16206 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 3.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.02 مليار ورقة منفذة على 88 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.6 مليار جنيه وكمية تداول 989 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وفيما يتعلق بورصة النيل، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2.8 مليون ورقة منفذة على 377 عملية خلال الأسبوع.





ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 92.09 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 7.91% خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على76.52 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 17.85 في المائة والعرب على 5.62 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 266.69 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة4.63 مليون جنيه ، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء11.486مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع354.85 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على38.69 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة61.31 في المائة وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 243.99 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفي سوق السندات ، بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 302 مليون جنيه ، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 306 آلاف سند تقريبا.



