الصين تشتكي أمريكا لمنظمة التجارة العالمية

تقدمت الصين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، بشأن التعريفات الجمركية التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تطبيقها رسميا بناء على البند 301 من قانون التجارة المتعلق بحقوق الملكية الفكرية.





جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة الصينية، بعد ساعات من إعلان الإدارة العامة للجمارك الصينية فرض تعريفة إضافية على واردات أمريكية محددة اعتبارا من الثانية عشرة ظهر اليوم /الجمعة/ بالتوقيت المحلي، ردا على تعريفة مماثلة على السلع الصينية بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تطبيقها اليوم قدرها 25٪ بقيمة 34 مليار دولار.





وتتضمن الواردات الأمريكية ،التي قررت لجنة التعريفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني فرض تعريفة إضافية عليها بنسبة 25٪ بقيمة 34 مليار دولار، منتجات زراعية ومركبات ومنتجات مائية.

وكانت وزارة التجارة الصينية قالت في وقت سابق إن بدء الولايات المتحدة اليوم /الجمعة/ فرض 25% من الرسوم الإضافية على المنتجات الصينية بقيمة 34 مليار دولار "يشعل أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي".





واعتبر المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنج" أن هذه التعريفات تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، وتشكل تهديدا خطيرا لأمن الصناعة العالمية، إضافة إلى أنها ستعرقل التعافي الاقتصادي العالمي وتؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمية مع توجيه ضربة للعديد من الشركات متعددة الجنسيات والمستهلكين العاديين.