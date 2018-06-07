هاني بدوي لـ"الفجر الفني": "ما تيجي ندن في مالطا" تمسك بمعاني الكلمات الأصلية (فيديو)
الجمعة 06/يوليه/2018 - 06:21 م
سعد نبيل
قال هاني بدوي، مخرج مسرحية "ماتيجي ندن في مالطا"، التي عرضت مساء، أنه قام بالتعديل في عرض "الملاحظ والمهندس"، ووضع رؤية مختلفة عن فكرة العرض الاساسية.
وأضاف "بدوي"، أن العرض يدور يتمسك بمعاني الكلمات التي تعودنا علينا، وعدم تغير مفهوم الكلمات ومعناها، واشار ان خلال التخضير للعرض كان بقوم بتغير في رؤيته الشخصية لأخراج العرض بالشكل المطلوب.
يذكر أن العرض من بطولة جمال فؤاد، صلاح خليفة، شمس الأصيل، محمد الباز، رجب حامد، محمود سلامه، يحيى المصري، وهي من إعداد وإخراج هانى بدوى.