هاني بدوي لـ"الفجر الفني": "ما تيجي ندن في مالطا" تمسك بمعاني الكلمات الأصلية (فيديو)

من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟

كارما 94.0914% ليلة هنا وسرور 0.7376% حرب كرموز 4.0444% قلب أمه 0.5268% أبلة طمطم 0.599800000000016%