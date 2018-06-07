مشاهدة مباراة البرازيل وبلجيكا بث مباشر الاسطورة الان , رابط مشاهدة مباراة البرازيل مباشر

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التشكيل الموقع لمباراة البرازيل وبلجيكا:









منتخب البرازيل:





(أليسون؛ فاجنر، تياجو سيلفا، ميراندا، فيليبي لويس (مارسيلو)؛ فيرناندينيو، باولينيو، ويليان، فيليبي كوتينيو، نيمار؛ جابرييل جيسوس).









منتخب بلجيكا:





(ثيبو كورتوا؛ يان فيرتونجين، فنسان كومباني، توبي ألديرفيريلد؛ أكسيل فيتسل، كيفين دي بروين، ناصر الشاذلي، توماس مونييه؛ مروان فيلايني، إيدين هازار؛ روميلو لوكاكو).













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معلومات عن مشاهدة بلجيكا والبرازيل اليوم البرازيل Vs بلجيكا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 2، الملعب : اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، المعلقين : علي محمد علي (بي إن ماكس 6) + سوار الذهب (بي إن 4k) .





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هذا وسوف يلتقي المنتخبان في إطار مباريات الدور ربع النهائي من كأس العالم روسيا 2018 على ملعب “كازان أرينا” غدا الجمعة 6-7-2018 في تمام الساعة:





الثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة

التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة

العاشرة مساء (22:00) بتوقيت أبو ظبي

السابعة مساء (19:00) بتوقيت تونس









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