حسين الزناتي: نقابة الصحفيين على قلب رجل واحد فيما يتعلق بقانون الصحافة

قال حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن نقابة الصحفيين على قلب رجل واحد فيما يتعلق بقانون الصحافة، وتم تفويض النقيب للتفاوض مع جهات الدولة المسئولة حول ملاحظات النقابة عليه.



وأضاف "الزناتي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الجمعة، أن حديث كرم جبر عن مجلس نقابة الصحفيين لا يليق أن يكون بهذا الشكل، منوهًا إلى أن الكاتب محمد أبو السعود، عضو مجلس نقابة الصحفيين تقدم باستقالته نتيجة هذه البلبلة التى تم إثارتها.



وطالب أن تعرض اللائحة التنفيذية للقانون على نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، مشددًا على أن مطالب نقابة الصحفيين تتوافق مع طبيعة مهنة الصحافة خاصة فيما يتعلق بالمد الوجوبي لسن الصحفيين حتى 65 عامًا.



وتسائل، كيف يصبح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام رئيسًا لكل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، مستنكرًا تجاهل الصحفيين الغير مبرر في الإشتراك في الإدارة.

