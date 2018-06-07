مكرم محمد: نحافظ على المؤسسات الخيرية بقرار وقف النشر في قضية 57357

علق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على قرار "الأعلى للإعلام" بوقف النشر في قضية مستشفى 57357، قائلًا: "نحن مؤسسة محترمة ولا يمكن أن نغامر بإصدار قرار غير قانوني"، مؤكدًا أن المجلس لم يخالف القانون بهذا القرار.



وأوضح "أحمد"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أنه من حق المجلس وقف النشر والبث الإذاعي والتليفزيوني لأي مادة متى كان ذلك ضروريًا وفقًا للقانون.



وأضاف أن موقف المجلس جاء حتى لا يتأثر الصرح الكبير بتلك المعركة، وأن المجلس ليس له مصلحة في هذا القرار، لافتًا إلى أنه توجد مؤشرات تؤكد أن الخير من الممكن أن يقل بسبب النشر في هذه القضية، وأنه يجب أن تكون هذه الفترة فترة صمت حتى تحسم القضية؛ لأن بعض المؤسسات الخيرية تأثرت.

