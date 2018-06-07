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غداً .. طنطا يعود للمران ويخوض 5 وديات قبل إنطلاق الموسم الجديد

الجمعة 06/يوليه/2018 - 06:17 م
غداً .. طنطا يعود للمران ويخوض 5 وديات قبل إنطلاق الموسم الجديد
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سارة سالم
 

يستأنف فريق طنطا تدريبات اليومية بقيادة عبدالناصر محمد، غدا السبت علي ملعب طنطا الرياضي، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق منذ يوم الأربعاء الماضي.


ومن المقرر أن يخوض فريق طنطا 5 وديات حيث يلتقي علي ملعبة يوم الثلاثاء المقبل مع نادي عرب الرمل، والخميس مع جمهورية شبين.


كما تم تحديد يوم 15 يوليو لخوض مباراة ودية ولَم يتحدد طرفها حتي الأن، ثم يليه مباراة ودية مع فريق إنبي بالأكاديمية البحرية في 17 يوليو، ثم لقاء ودي أمام نادي أف سي مصر بالمركز الأوليمبي بالمعادي يوم 19 من الشهر ذاته وذلك في إطار أستعدادات الفريق لموسابقة دوري القسم الثاني.

المزيد عن: مظاليم كورة طنطا رياضة انطلاق الموسم الجديد
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