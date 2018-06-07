مصطفى بكري يكشف سبب تأخر حركة المحافظين

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن ما تم تداوله بوسائل الإعلام حول حركة المحافظين أثر سلبًا على حركة المحافظين.



وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الجمعة، أنه لم يتم إبلاغ أي من المحافظين الجدد بالحركة الجديدة أو مساعد المحافظ، أو نائب المحافظ، حتى الآن وكل ما أثير مجرد تكهنات.



وتابع، أن تأخر حركة المحافظين نظرًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بان تراعي الحركة الدقة الكاملة في عملية الاختيار وترشيح من لديهم الخبرة والقدرة على العمل الميداني، موضحًا أن جميع تقارير المتابعة للأسماء المرشحة تم الإنتهاء منها ومعروضة أمام الرئيس.



وأوضح، أنه لم يتم عرض اسم شخص واحد لأي منصب، ولكن قدم 3 أسماء لكل منصب للمفاضلة بينهما وفقًا لتقارير هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات المختصة، وأفضلية الاختيار تتم طبقًا للكفاءة والتقارير الممتازة وفقًا لما اكدته بعض المصادر له، منوهًا إلى أنه ربما يتم الإعلان عن حركة المحافظين خلال الأسبوع المقبل.

