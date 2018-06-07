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صرف 565 مليون جنيهًا لتمويل قروض الشباب بالبحيرة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 06:07 م
صرف 565 مليون جنيهًا لتمويل قروض الشباب بالبحيرة
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" قام بتقديم قروض لشباب المحافظة بلغت جملتها 565 مليون و428 ألف و531 جنيهًا.

وذلك لإنشاء عدد 11179 مشروعا بمدن ومراكز البحيرة وتوفر عدد 27463 فرصة عمل لأبناء المحافظة، كما وجهت محافظ البحيرة، بتقديم كافة التيسيرات للشباب المتقدم للحصول على القروض مع إمدادهم بدراسات الجدوى اللازمة لضمان تشغيل واستمرارية مشروعاتهم.
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