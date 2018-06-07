كيا ستنجر تتحول إلى سيارة "شرطة" في أستراليا (صور)
الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:08 م
أصبحت معظم السيارات ذات الأداء الجيد والمرتفع سيارات فاخرة مرتفعة التكلفة، غير أن كيا ستنجر تبدو كخيار جيد للحصول على أداء عالي بسعر معقول، وهذا كان خيار الشرطة الأسترالية.
دخلت كيا سنتجر رسمياً في الخدمة في أستراليا لتستبدل عشارات سيارات هولدن كومودر التي كانت تتوفر في السعودية باسم شيفروليه كابريس، وسيارات فورد فالكون التي لم تعد تنتجها فورد. وستصل نسبة سيارات كيا ستنجر إلى 50% من سيارات الشرطة مع نهاية العام. وقد قال المتحدث باسم الشرطة هناك "لقد كنا بحاجة لمنتج مميز يؤدي المهمة، وهذا ما لدينا هنا، منتج رائع".
وقع الاختيار على ستنجر بمحرك 3.3 لتر V6 ثنائي التيربو ينتج 365 حصان ويرسل العزم إلى العجلات الأربعة من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ولأنها سيارة شرطة فقد حصلت على تجهيزات إضافية خاصة بسيارات الشرطة تشمل أجهزة الاتصال والحماية والإضاءات الخاصة، وملصقات خارجية تجعلها مهيئة تماماً لأداء مهمتها.
المزيد عن: كيا ستنجر كيا عربيه عربية عربيات سياره سيارة شرطة سيارة سيارات كيا سيارات السيارات استراليا اخبار السيارات