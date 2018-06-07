فاران يسجل الهدف العاشر للاعبي ريال مدريد بالمونديال

سجل المدافع الفرنسي فاران لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، هدفا في شباك مرمي منتخب الأوروجواي، ضمن منافسات دور ال8 من بطولة كأس العالم في روسيا 2018.





وأصبح هذا الهدف هو العاشر للاعبي ريال مدريد في بطولة كأس العالم، حيث سجل كريستيانو رونالدو أربعة أهداف، واحرز لوكا مودريتش هدفين، ونجح كل من ايسكو وناتشو، وكروس، وفاران في تسجيل هدف وحيد.



