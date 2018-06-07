أردوغان: نعد طاقم حكومة من أصدقائنا غير المتحزبين





قال الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيتم إعلان تشكيل الوزارات المعاد تنظيمها من جديد، وإعلان تشكيلة إدارة البلاد مساء يوم الاثنين القادم.





وأضاف أردوغان، في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر بمقر حزبه "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة، أنه سيبدأ بمهامه رسميا رئيسا للبلاد وفقا للنظام الرئاسي الجديد، بعد أداء اليمين الدستورية يوم الاثنين القادم، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.





وتابع "نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة بلغت 86.24 بالمئة، وعدد المصوتين بلغ 50 مليونا و68 ألفا، أتوجه بالشكر لكل واحد منهم باسمي وباسم شعبي".

وقال "سنعلن تشكيل الوزارات المعاد تنظيمها من جديد عبر أول مرسوم بحكم القانون والذي سنصدره بعد أداء اليمين الدستورية الاثنين القادم، وكذلك سنعلن تشكيلة إدارة البلاد مساء اليوم نفسه".





وأوضح أن "رئيس الجمهورية سيقوم بمهام السلطة التنفيذية مباشرة بدلا من مجلس وزراء مخول من قبل البرلمان"، داعيا القاعدة الشعبية لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض إلى مساءلة قادة الحزب، متهما إياهم بتوجيه قسم من أصوات ناخبيهم للتصويت لمصلحة حزب "الشعوب الديمقراطي"، من أجل أن يتجاوز الأخير العتبة البرلمانية (10 بالمئة).





وذكر قائلا "أدعو كل شخص من حزب الشعب الجمهوري يحب بلده وشعبه وجمهوريته ودولته، إلى محاسبة إدارة الحزب على هذا الفعل الشائن"،





وأشار إلى أن "الشعب والتاريخ سيحاسب من جعل أقدم حزب — الشعب الجمهوري — في تركيا ألعوبة بيد أشخاص هامشيين في الغرب، وبيد حفنة من قادة تنظيم إرهابي خارج البلاد".





وتابع: "نعمل على تسريع وتيرة عمل الدولة من خلال دمج المؤسسات التي تقوم بأعمال متشابهة، وإلغاء المؤسسات غير الفاعلة".





وقال إن "الحكومة التركية القادمة لن يكون في داخلها متحزبون كما كان في الفترات الماضية، نحن الآن نعد طاقم حكومة من أصدقائنا غير المتحزبين".



