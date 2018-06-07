الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الشاب المتهم بالتحرش بالأطفال

ألقت قوات الأمن العام السعودي، بالقبض على شاب متهم بالتحرش الجنسي بأطفال عبر ألعاب الفيديو، والتي يتخذ فيها مسمى "طمبق"، بعد توافر أدلة تثبت تورط الشاب السعودي في هذه الجريمة.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلًا عن المتحدث الرسمي للأمن العام، قائلًا: إنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عن قيام شخص بالتحرش الجنسي بالأطفال عبر ألعاب الفيديو تحت مسمى "طمبق"، وما صدر عن النائب العام بالقبض على المتهم في هذا الجرم المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة وقيم وأخلاق المجتمع الذي عبر عن استنكاره الشديد لهذه السلوكيات المنحرفة والتحذير منها.



وأضاف أن "التحريات والبحث الجنائي أسفرتوا عن توافر الأدلة على تورط مواطن من مواليد 1412هـ، في هذه الجريمة، وتم القبض عليه عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الخميس 21 10 1439هـ، وإيقافه وإحالة القضية للنيابة العامة".



وتابع المتحدث: "أن الأمن العام إذ يعلن ذلك ليؤكد بأن القيم الشرعية والمحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولويات وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته وقيمه، والله الهادي إلى سواء السبيل".

