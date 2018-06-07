البيشمركة: العملية العسكرية في المناطق المتنازع عليها جرت بالتنسيق معنا





أفاد مصدر في وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، بأن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الاتحادية العراقية في بعض المناطق المتنازع عليها، جرت بالتنسيق مع البيشمركة.





وقال المصدر بحسب "الغد برس"، إن "العملية العسكرية التي تقوم بها القوات الاتحادية في مناطق طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، وقادر كرم في محافظة كركوك، وقره تبه في محافظة ديالى، جرت بالتنسيق مع قوات البيشمركة".





وبين أن "اليوم هو اليوم الأخير من العملية العسكرية التي استمرت لثلاثة أيام"، مشيراً إلى أن "العملية العسكرية تجري في مناطق خارج سيطرة قوات البيشمركة".





ونفى المصدر "توغل القوات الاتحادية إلى خلف خطوط وسيطرة قوات البيشمركة"، مؤكداً أنه "بعد اجتماع بين قادة البيشمركة وقادة الجيش العراقي سمحت قوات البيشمركة للقوات الاتحادية بتمشيط مناطق ليلان وشوان وقرة هنجير والتي تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك".





وكان قائممقام طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين شلال عبدول، كشف أمس الأول الأربعاء، عن انطلاق عملية عسكرية مشتركة للقوات الامنية الاتحادية والبيشمركة من عدة محاور ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.



