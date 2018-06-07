غدا.. وزير الأوقاف ورئيس مجلس الدولة الأسبق يفتتحان دورة الشئون القانونية

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة الأسبق، غدا السبت، دورة الشئون القانونية المتخصصة في مجال شئون الوقف، لأكثر من مائة وعشرين قيادة وعضوا بالشئون القانونية بهيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف وبعض مناطق الهيئة ومديريات الوزارة وبعض محامي المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.





وتنعقد الدورة بالقاعة الرئيسية بمسجد النور بالعباسية، ويحاضر فيها نخبة من المستشارين ووكلاء الوزارة للشئون القانونية بالوزارة والهيئة.