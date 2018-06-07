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التحالف: تم إصدار 8 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية خلال 24 ساعة الماضية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 04:50 م
التحالف: تم إصدار 8 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية خلال 24 ساعة الماضية
أرشيفية
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أسماء العزب
 
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأنه تم إصدار 8 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح "التحالف"، خلال تصريحاته، اليوم، أن مليشيات الحوثي تحتجز السفينه G Muse بميناء الحديدة وتعطل مغادرتها لـ61 يوما.

وأشار إلى وجود 4 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولتها، و5 سفن تنتظر الدخول، وتواجد سفينة بميناء الصليف لتفريغ حمولتها من القمح.
المزيد عن: ميناء الحديدة سفن دخول تحالف دعم الشرعية اليمن
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