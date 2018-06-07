التحالف: تم إصدار 8 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية خلال 24 ساعة الماضية
الجمعة 06/يوليه/2018 - 04:50 م
أسماء العزب
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأنه تم إصدار 8 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية خلال 24 ساعة الماضية.
وأوضح "التحالف"، خلال تصريحاته، اليوم، أن مليشيات الحوثي تحتجز السفينه G Muse بميناء الحديدة وتعطل مغادرتها لـ61 يوما.
وأشار إلى وجود 4 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولتها، و5 سفن تنتظر الدخول، وتواجد سفينة بميناء الصليف لتفريغ حمولتها من القمح.
وأوضح "التحالف"، خلال تصريحاته، اليوم، أن مليشيات الحوثي تحتجز السفينه G Muse بميناء الحديدة وتعطل مغادرتها لـ61 يوما.
وأشار إلى وجود 4 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولتها، و5 سفن تنتظر الدخول، وتواجد سفينة بميناء الصليف لتفريغ حمولتها من القمح.
المزيد عن: ميناء الحديدة سفن دخول تحالف دعم الشرعية اليمن