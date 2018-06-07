التحالف: تم إصدار 8 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية خلال 24 ساعة الماضية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأنه تم إصدار 8 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية خلال 24 ساعة الماضية.



وأوضح "التحالف"، خلال تصريحاته، اليوم، أن مليشيات الحوثي تحتجز السفينه G Muse بميناء الحديدة وتعطل مغادرتها لـ61 يوما.



وأشار إلى وجود 4 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولتها، و5 سفن تنتظر الدخول، وتواجد سفينة بميناء الصليف لتفريغ حمولتها من القمح.