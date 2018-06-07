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كابوريا يشترط الحصول على 2 مليون جنيه للتوقيع لأي نادي

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:36 م
كابوريا يشترط الحصول على 2 مليون جنيه للتوقيع لأي نادي
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هاني عصام
 
اشترط أحمد كابوريا لاعب فريق الزمالك الحصول على 2 مليون جنيه مقابل التوقيع لأي نادي محلي خلال الفترة القادمة.

وفشلت مفاوضات كابوريا مع الاتحاد السكندري بسبب طلب اللاعب الحصول على تلك القيمة وهو ما قوبل بالرفض من جانب زعيم الثغر.

وتلقى اللاعب بعض العروض المحلية إلى جانب عرض أهلي طرابلس الليبي لكنه لم يحسم موقفه بعد.
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