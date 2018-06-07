ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قصة الرضيع الذي احتضنته شيرين عبدالوهاب وأثار حيرة متابعيها

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:31 م
قصة الرضيع الذي احتضنته شيرين عبدالوهاب وأثار حيرة متابعيها
طباعة
الفجر الفني
 
أصابت جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيرة كبيرة بعد الصورة التي نشرتها الأخيرة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، والتي ظهرت فيها بصحبة طفل رضيع.

شيرين التي تزوجت قبل فترة قصيرة، لاحقتها خلال الأيام الماضية شائعات الحمل، وهو ما نفته بظهورها قبل أيام دون ظهور علامات الحمل عليها، إلا أنها هذه المرة نشرت صورة لها وهي تحتضن طفلاً رضيعاً دون أن توضح علاقتها به.

كما ساهم تعليقها في زيادة حيرة الجمهور، بعدما علقت على الصورة قائلة "أحلى إحساس في الدنيا حمزة"، وهو ما جعل الجمهور يبدأ التخمين حول هوية الرضيع الذي ظهر بصحبة المطربة المصرية، فيما اعتقد البعض أنه ابنها، وهو الأمر الذي أصر عدد من الجمهور على نفيه استناداً إلى "المنطق".

لكن شيرين قررت في النهاية أن توضح الصورة كاملة للجميع، بعدما ردت على واحدة من صديقاتها اللاتي سألنها عن هوية الطفل، وأكدت أن حمزة هو ابن صديق لها.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
-
x
16:00
-
فرنسا
البرازيل
-
x
20:00
-
بلجيكا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/6/2018 3:30:05 PM