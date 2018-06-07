الإنتاج الحربي يعود للقاهرة بعد معسكر ناجح استعدادا للموسم الجديد

عاد فريق نادى الإنتاج الحربي إلي القاهرة قادما من شرم الشيخ عصر اليوم الجمعة، وذلك بعد أن أجرى فريق الكرة معسكرا تدريبيا لمدة ١٥ يوما خاض مباراة ودية خلالها والتي تأتي ضمن استعداداته للمشاركة في الموسم القادم من بطولة الدوري الممتاز، وقام خلالها الجهاز الفني بقيادة الكابتن " مختار مختار " بتجربة عدد من اللاعبين لينضموا بشكل رسمي للمشاركة في الدورى الممتاز المنتظر انطلاقه في ١ أغسطس القادم.





وأعرب اللواء أشرف عامر عن سعادته البالغة بما لاحظه اثناء زيارته للمعسكر من التنظيم الواضح وقدرة اللاعبين على تحمل المسئولية واستعدادات الفريق القوية لإستقبال الموسم القادم.