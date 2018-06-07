في اليوم العالمي لـ"البوس".. 10 فوائد صحية للقبلات

يُصادف يوم 6 يوليو، من كل عام يوم القبلة العالمي، وفي الكثير من بلدان العالم تقام فعاليات مختلفة بمناسبة هذا العيد، وتجري في أغلب الأحيان مسابقات متنوعة يتنافس المشاركون فيها على أطول قبلة أو أجمل قبلة، وما إلى ذلك.

وتعتبر بريطانيا هى صاحبة الفكرة وكانت في نهاية القرن 19، إلا أن الأمم المتحدة لم تقر يوم القبلة العالمي، سوى قبل 20 عاما تقريبا، فيما تشهد عدد من البلدان في هذا اليوم خروج الآلاف من الشبان والشابات إلى الشوارع لتبادل القبلات والمشاركة في فعاليات خاصة بالعيد.

وفي اليوم العالمي للبوس، يرصد "الفجر" أبرز فؤائد القبلات على صحة الإنسان:

*التقبيل يساعد على تمدد الأوعية الدموية، ما قد يساعد على خفض ضغط الدم.

*يساعد التقبيل على تخفيف الألم خاصة الصداع أو آلام الطمث عند النساء.

*التقبيل يزيد من إنتاج اللعاب فى الفم، وهذا يساعد على غسل البلاك على الأسنان والذى قد يؤدى إلى تسوس الأسنان.

*التقبيل يجعل الجسم يفرز المواد الكيميائية المسئولة عن الشعور بالسعادة مثل "السيروتونين"، "الدوبامين"، و"الأوكسيتوسين"، المعروفة باسم هرمونات السعادة.

*القبلة لن تحل محل جلسة التمرين، ولكن قبلة قوية قد حرق السعرات الحرارية 8-16 سعر حراريًا.

*القبلات تعمل على تقليل هرمون الإجهاد وهو ما يسمى بـ"الكورتيزول" ويزيد من مستويات هرمون "السيروتونين" المسئول عن المزاج فى الدماغ.

*التقبيل يحسن من المزاج من خلال زيادة "الاندورفين" فى الجسم، ويزيد من الشعور بالسعادة، لافتةً إلى أن السعادة تتلخص فى "قبلة".

*القبلات تعزز المناعة عن طريق الإفراج عن الأجسام المضادة التى تقتل البكتيريا، وقد بينت دراسات سابقة أن التقبيل يجعل اللعاب لدينا يفرز المضادات الحيوية الطبيعية.

*القبلات تقلل من الألم عن طريق إفرازات اللعاب لدينا والتى تحتوى على نوع من التخدير ويزيد من المتعة عن طريق الإفراج عن "الدوبامين" الذى يؤثر على الاستجابات العاطفية.

*القبلات من أبرز الأسلحة التى تعزز العلاقة الزوجية وتعيد تماسكها، بالإضافة إلى أنها تطيل العمر خمس سنوات أكثر من أولئك الذين لا يفعلون ذلك، وفقًا للدراسات.