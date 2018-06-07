ABT تكشف عن سيارتها الهجينة "RS6-E" بأكثر من 1,000 حصان

كشفت شركة ABT عن واحدة من أفضل روائع شركة التعديل الألمانية، RS6-E الهجينة بأكثر من 1,000 حصان!





بما أن ABT قد أعلنت عن RS6-E هي سيارة اختبارية حتى الآن على الأقل، فقد منحتها تصميماً خارجاً عن المألوف يرتكز على الخطوط التصميمية العريضة حول السيارة، الحزمة الأيروديناميكية القوية، والألوان المتباينة من الأخضر والأسود والرمادي والتي وصلت إلى كل شيء في السيارة حتى الجنوط الكبيرة، ويتميز التصميم الداخلي بإضافات من اللون الأخضر وأزرار خاصة على المقود والكونسول الوسطي للتحكم بالقوة الإضافية للسيارة.





احتفظت RS6-E بمحرك السيارة الأساسي 4.0 لتر V8 مع إضافة محرك كهربائي يستمد قوته من بطارية 13.6 كيلوواط ساعة ليطلق النظام الهجين 1,018 حصان وعزم 1,291 نيوتن-متر ما يمكن RS6-E من الانطلاق إلى سرعة 100 كم/س خلال 3.3 ثانية فقط مقارنة بـ3.7 ثانية للسيارة الأساسية قبل التعديل، وبإمكان السيارة بلوغ سرعة 320 كم/س مقارنة بـ250 كم/س قبل التعديل.



