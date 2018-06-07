ضبط صاحب مصنع مواسير صرف صحي في الجيزةل استخدامه مخلفات القمامة

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من القبض على صاحب مصنع لإنتاج مواسير الصرف الصحي، لاستخدامه مخلفات القمامة في تصنيع المواسير.



وردت معلومات للعميد مصطفي البكري مدير مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام صاحب مصنع لإنتاج مواسير الصرف الصحي، بإستخدام كسر البلاستيك من مخلفات القمامة في تصنيع مواسير الصرف الصحي، ووضع علامة لشركة عالمية " br" الألمانية، ومحققا من ذلك أرباحا مادية طائلة.



وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد قوة أمنية والقبض على المتحري عنه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.