مايكروسوفت تجلب الوضع الليلي لخدمة البريد الإلكتروني "Outlook"

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق ميزة الوضع الليلي أو الداكن لخدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها Outlook، وذلك بشكل دائم ولجميع المستخدمين بعد إطلاقها لهذا الوضع بشكل مؤقت في احتفالات الهالوين العام الماضي.





وقد بدأت الشركة بتشويق المستخدمين بصور الوضع الليلي لخدمة البريد الإلكتروني، حيث ستكون الميزة الجديدة متاحة لنسخة الويب من الخدمة فيما لم تظهر أي معلومات حول وصول التحديث لتطبيقات الهواتف الذكية.





ونشرت الشركة في مدونتها الخاصة بـ Outlook على أنها كانت تعمل في الشهور الماضية لتطوير الوضع الليلي بشكل كامل لخدمة البريد الإليكتروني، وسيكون الشكل المؤقت الذي ظهر في احتفالات الهالوين العام الماضي شبيه للواجهة التي طورتها الشركة للنسخة الدائمة.



