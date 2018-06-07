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الأهلي يتوجه لملعب ودية أولمبيا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:18 م
الأهلي يتوجه لملعب ودية أولمبيا
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علي نبوي
 
توجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى ملعب Zack Ljubljana لمواجهة فريق أولمبيا السلوفيني في أولى مباراته الودية بمعسكره الأوروبي، وتقام في السادسة من مساء اليوم الجمعة، بعدما خاض الفريق تدريبات مكثفة في معسكر الإعداد بكرواتيا.

ويسعى الجهاز الفني لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اللقاء؛ من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين ودرجة استيعابهم لفكر الجهاز الفني، وتطبيق الخطط الفنية والتكتيكية التي تدربوا عليها خلال الفترة الماضية.

ويخوض الفريق معسكر إعداد أوربي؛ استعدادا للموسم الجديد، خاصة مباراة تاونشيب البتسواني، والمقرر لها يوم 17 يوليو الجاري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتوجه لملعب ودية أولمبيا
الأهلي يتوجه لملعب ودية أولمبيا
الأهلي يتوجه لملعب ودية أولمبيا
الأهلي يتوجه لملعب ودية أولمبيا
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