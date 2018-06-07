وزير الأثار يدعو العالم لحضور حفل مرور 116 عاما على إنشاء متحف التحرير

دعا الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، سكان مدينة موناكو وجميع وكالات الأنباء العالمية لزيارة مصر وحضور الاحتفالية الخاصة بمرور ١١٦عام على إنشاء متحف التحرير، والذي أكد آنها ستكون مختلفة.





كما دعاهم أيضا لزيارة مشاريع التطوير والترميم التي تقوم بها وزارة الآثار في عدد من المواقع والمتاحف الأثرية منها المتحف اليوناني الروماني والمعبد اليهودي بالإسكندرية ومتحف سوهاج وقصر البارون وغيرها، حيث تشهد اثار مصر هذه الفترة اهتمام غير مسبوق.



