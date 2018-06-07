عاجل.. جنود تحمل العلمين السوري والروسي تتجه نحو معبر نصيب الحدودي
الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:12 م
أسماء العزب
أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، في خبر لها، بأن رتل من مئات الجنود يحمل العلمين السوري والروسي، يتوجه إلى معبر نصيب الحدودي.
ويذكر أن نقلت "رويترز" عن شهود على الحدود الأردنية السورية، أن "مدرعات ترفع العلم الروسي متجهة صوب معبر نصيب الحدودي".
ويذكر أن نقلت "رويترز" عن شهود على الحدود الأردنية السورية، أن "مدرعات ترفع العلم الروسي متجهة صوب معبر نصيب الحدودي".
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