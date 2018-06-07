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عاجل.. جنود تحمل العلمين السوري والروسي تتجه نحو معبر نصيب الحدودي

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:12 م
عاجل.. جنود تحمل العلمين السوري والروسي تتجه نحو معبر نصيب الحدودي
أرشيفية
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أسماء العزب
 
أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، في خبر لها، بأن رتل من مئات الجنود يحمل العلمين السوري والروسي، يتوجه إلى معبر نصيب الحدودي.

ويذكر أن نقلت "​رويترز​" عن شهود على الحدود الأردنية السورية، أن "مدرعات ترفع العلم الروسي متجهة صوب ​معبر نصيب​ الحدودي".

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