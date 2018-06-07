ارتفاع أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بمحافظة الإسماعيلية



وسجل سعر العنب البناتي أحمر 10 جنيهات للكيلو، وعنب بناتي أصفر 9 جنيهًا للكيلو، والموز 8 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 15 جنيهًا للكيلو، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 4 جنيهات للكيلو، والمشمش 13 جنيهات للكيلو، والخوخ 7 جنيهات للكيلو



شهدت أسعار الفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، ارتفاع ملحوظا في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو التين البرشومي 15 جنيها للكيلو، والجوافة 10 جنيهات للكيلو، والرمان 9 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.