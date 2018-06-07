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ارتفاع أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بمحافظة الإسماعيلية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:11 م
ارتفاع أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بمحافظة الإسماعيلية
فاكهة
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، ارتفاع ملحوظا في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو التين البرشومي 15 جنيها للكيلو، والجوافة 10 جنيهات للكيلو، والرمان 9 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.

وسجل سعر العنب البناتي أحمر 10 جنيهات للكيلو، وعنب بناتي أصفر 9 جنيهًا للكيلو، والموز 8 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 15 جنيهًا للكيلو، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 4 جنيهات للكيلو، والمشمش 13 جنيهات للكيلو، والخوخ 7 جنيهات للكيلو
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