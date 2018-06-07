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وزير الأثار من موناكو: متحف التحرير لن يموت

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:09 م
وزير الأثار من موناكو: متحف التحرير لن يموت
معرض موناكو الدولي
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حسام زيدان
 
قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، في تصريحات صحفية له اليوم، إن المتحف المصري بالتحرير لن يموت.

وأوضح أن القطع المعروضة اليوم، في معرض موناكو الدولي، هي القطع الرئيسية التي بعد عودتها ستعرض مرة أخرى بمتحف التحرير، لتحل محل آثار الملك توت عنخ آمون، التي سيتم نقلها للمتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أن عيد ميلاد المتحف هذا العام، لن يكون مجرد احتفال كسابقيه، ولكن سيكون إعادة افتتاح له بسيناريو عرض جديد وتسليط الضوء علي هذه القطع التي لا تقل أهمية عن قطع  الملك الذهبي. 

وجاءت تصريحات "العناني" في كلمته صباح اليوم، بالمؤتمر الصحفي في قاعة "جريمالدي فورام" بولاية موناكو حضره مئات الصحفيين الفرنسيين والإيطاليين، في افتتاح معرض الكنوز الذهبية للفراعنة بولاية موناكو.
المزيد عن: وزير الأثار متحف التحرير الكنوز الذهبية للفراعنة الكنوز الذهبية
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