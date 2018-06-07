محافظ جنوب سيناء: استمرار معارض تخفيض السلع لليوم الواحد

صرح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن معرض السلع المخفضة الذي اُقيم بمدينة طور سيناء 4 من الشهر الجاري عبارة عن شادر مقام لمدة يوم واحد او بانتهاء السلع الغذائية المعروضة لأهالي طور سيناء، معلنا عن استمرار بيع السلع المخفضة بنفس النسب بمحلات الشيماء بطور سيناء وبعض المحلات الأخرى.





وأكد "فودة"، استمرار لإقامة تلك الشوادر بنظام اليوم الواحد او لحين انتهاء السلع المعروضه مساهمة في محاربة الغلاء وتوفير السلع باسعار مقبولة للمواطنين.



