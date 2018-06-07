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تراجع تداولات البورصة إلى 3.9 مليارات جنيه خلال الأسبوع الجاري

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:42 م
تراجع تداولات البورصة إلى 3.9 مليارات جنيه خلال الأسبوع الجاري
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نيفين سمير
 
بلغ إجمالي قيمة التداول فى البورصة خلال الأسبوع الحالي نحو 3.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.025 مليون ورقة منفذة على 88 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 989 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت بورصة النيل، قيمة تداول قدرها 2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2.8 مليون ورقة منفذة على 377عملية خلال الأسبوع.

واستحوذت الأسهم على 92.09 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 7.91 % خلال الأسبوع.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 11,468.5 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 354.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
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