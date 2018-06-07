محافظ الإسماعيلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الأساسية والمواد الغذائية





ويضم المعرض جميع المواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والاسماك الطازجة والمجمدة والخضر والفاكهة ويدار بالتعاون والتنسيق التام فيما بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الزراعة والطب البيطرى والغرفة التجارية وجهاز خدمات القوات المسلحة ويضم عدد 35 عارض من التجار واصحاب محلات السوبر ماركت وشركات المنتجات الغذائية ويشمل عدد 47 باكية للعرض وتباع جميع المعروضات بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها فى الاسواق بنسب من 25الى35 % وذلك بهدف تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.



وخلال الزيارة أكد محافظ الإسماعيلية مجددا على جميع المسؤلين والقائمين على العمل بالمعرض بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لجميع العارضين بالمعرض للتأكد من الالتزام بالبيع بأسعار مخفضة للمواطنيين عن مثيلاتها بالأسواق.





أشار إلى أن المحافظة ما زالت تواصل الخطة التنفيذية للتوسع فى فتح المعارض بجميع مراكز ومدن المحافظة الى جانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة التى تغطى كافه قطاعات المحافظة وتوابعها من أجل توفير كافة السلع الأساسية للمواطنيين وأصدر تعليمات مشددة لوكيل وزارة التموين والمسئولين عن المعرض بضرورة الزام جميع التجار المشاركين فى المعرض بالبيع بسعر الجملة.



تفقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، عقب الانتهاء من أداء شعائر صلاة الجمعة يرافقة المهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وأحمد عبد الباقي رئيس حي أول، وعدد من القيادات التنفيذية، للمعرض الدائم للسلع الأساسية بنادي المنتزة، بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث.