محافظ كفر الشيخ يعلن إنشاء مسجد "عابدين" تتويجا لمسيرته

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، البدء في إنشاء مسجد يحمل اسم اللواء أحمد زكي عابدين، محافظ كفر الشيخ، ووزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الادارية الجديدة، وذلك تتويجًا لمسيرة عطائه الحافلة بالإنجازات والنجاحات خلال توليه المسئولية محافظًا لكفر الشيخ.



وقال المحافظ إنه سيتم إنشاء المسجد، على مساحة 1200 متر، بأرض مصنع الغزل بشرق مدينة كفر الشيخ، ليشمل ساحة صلاة للرجال على مساحة 620متر مربع، تسع لـ 900 مصلى، وساحة صلاة للنساء بمساحة 185م2 تسع لـ 270 سيدة، وصالة لعقد القران على مساحة 285م2، تسع 450 شخص، فضلًا عن دار مناسبات للرجال وآخرى للسيدات، ودورات مياه رجالى وآخرى حريمى، ويتم تنفيذه فى عام، بتصميم بنائي حديث يتبع كل الإمكانيات الخاصة بشروط الصلاة.



وأضاف أن رحلة عطاء اللواء عابدين حافلة بالإنجازات والنجاحات وله بصمات مشرفة، وصفحات مشرقة خلال مسيرة توليه المسئولية محافظًا لكفر الشيخ، حيث انشأ العديد من المشروعات التنموية والخدمية وأسس قواعد مشروعات البنية التحتية بكفر الشيخ، وستظل رحلة عطائه مستمرة، نابعة من روح الوطنية والحرص على مصالح البلاد، مؤكدًا أن مصر ستظل قوية أبية بجهود أبنائها المخلصين الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجلها تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

