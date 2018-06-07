وزيرا الصناعة والبيئة يبحثان تعزيز التعاون المشترك

















استقبل عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين خاصة فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات البيئية فى الصناعة المصرية





وقد عقد الوزيران اجتماعاً موسعاً شارك فيه عدد من قيادة الوزارتين حيث تم بحث آليات التنسيق المشترك لضمان التزام المنشأت الصناعية بتطبيق المحددات والاشتراطات البيئية والتى تعد احد العوامل الرئيسية لقياس تنافسية المنشأت الانتاجية والخدمية





وقال نصار إن الوزارة حريصة على احداث تنسيق تام مع وزارة البيئة بكافة اجهزتها للتوافق مع السياسات والخطط والمعايير البيئية بهدف تحقيق خطط الدولة للتنمية المستدامة، مؤكداً انه لا تهاون مع الاخطار البيئية الجسيمة التى تمثل خطراً على صحة وسلامة المواطن المصرى





ومن جانبه أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الوزارة تسعى جاهدة لوضع القواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة ومتابعة التزام كافة المنشأت بهذه القواعد وذلك دون التأثير على خطط التنمية التى تستهدفها كافة قطاعات الدولة





واشارت الى ان الوزارة تقوم باجراء حصر للانبعاثات الصادرة عن كافة القطاعات الانتاجية والخدمية بهدف الخفض المستمر لهذه الانبعاثات الضارة، لافتةً الى اهمية اعداد خريطة بيئية للمنشأت الصناعية بكافة محافظات مصر لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية التى تضعها الوزارة.































