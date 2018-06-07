ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس سوسيداد يكشف تفاصيل صفقة أودريوزولا مع ريال مدريد

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:59 م
رئيس سوسيداد يكشف تفاصيل صفقة أودريوزولا مع ريال مدريد
طباعة
الفجر الرياضي
 

تحدث جوكين أبيريباي رئيس نادي ريال سوسيداد الإسباني، عن صفقة رحيل أودريوزولا الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد بشكل رسمي.

وقال جوكين أبيريباي في تصريحاته اليوم: : لقد قمنا بتخفيض قيمة الشرط الجزائي، إنتقال أودريوزولا تم مقابل 30 مليون يورو + 5 ملايين متغيرات.

وأضاف: سيحصل ريال مدريد على فتى يملك مسؤولية كبيرة، أنا أعرف أودريوزولا مند الطفولة فقد كان صديق ابني، أودريوزولا شخص جيد للغاية وسيُعطي دائماً أفضل ما لديه كما سيعشق القميص دائماً.

وتابع: كلاعب يملك ألفارو أودريوزولا سرعة كبيرة، سيكون واحد من أسرع لاعبي كرة القدم الإسبانية.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
-
x
16:00
-
فرنسا
البرازيل
-
x
20:00
-
بلجيكا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/6/2018 2:00:03 PM