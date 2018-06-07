رئيس سوسيداد يكشف تفاصيل صفقة أودريوزولا مع ريال مدريد

تحدث جوكين أبيريباي رئيس نادي ريال سوسيداد الإسباني، عن صفقة رحيل أودريوزولا الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد بشكل رسمي.

وقال جوكين أبيريباي في تصريحاته اليوم: : لقد قمنا بتخفيض قيمة الشرط الجزائي، إنتقال أودريوزولا تم مقابل 30 مليون يورو + 5 ملايين متغيرات.

وأضاف: سيحصل ريال مدريد على فتى يملك مسؤولية كبيرة، أنا أعرف أودريوزولا مند الطفولة فقد كان صديق ابني، أودريوزولا شخص جيد للغاية وسيُعطي دائماً أفضل ما لديه كما سيعشق القميص دائماً.

وتابع: كلاعب يملك ألفارو أودريوزولا سرعة كبيرة، سيكون واحد من أسرع لاعبي كرة القدم الإسبانية.