بين محمد رمضان وعمرو يوسف اتهامات بالسرقة لـ"نسر الصعيد" و"طايع"





وأكد دياب، أن هناك لغطًا حدث حول اتهام مؤلفي مسلسل "طايع" لمسلسل "نسر الصعيد" بالسرقة، فقال إن ما حدث، أنه حينما كانوا في مرحلة اختيار الممثلين، فوجئوا بكون بعض الممثلين يخبرونهم أن الأدوار المعروضة عليهم تشبه أدوار عرضت عليهم في مسلسل محمد رمضان، وهو ما دفعهم إلى التواصل مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وطلبوا التأكد من الأمر على اعتبار أن جميع الأعمال تعرض على الرقابة قبل الحصول على تصريح التصوير.





إلا أن هناك من قام بتسريب الأمر إلى وسائل الإعلام، وظهر الموقف وكأن هناك مشاجرة بين الطرفين، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، خاصة وأن هناك احترامًا متبادلًا بين الطرفين حسبما أكد دياب.





واختتم المؤلف توضيحه بأنه بعد انتهاء موسم الدراما الرمضاني، تأكد الجميع من حقيقة الأمر وأنه لا يوجد أدنى تشابه بين المسلسلين.

كشف الكاتب محمد دياب كواليس الأزمة التي حدثت بين مسلسلي "طايع" لـ عمرو يوسف، و"نسر الصعيد" لـ محمد رمضان، خاصة وأن صناع المسلسل الذي قام ببطولته عمرو يوسف قيل إنهم اتهموا صناع مسلسل محمد رمضان بسرقة الفكرة الخاصة بالعمل.