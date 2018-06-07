ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بين محمد رمضان وعمرو يوسف اتهامات بالسرقة لـ"نسر الصعيد" و"طايع"

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:48 م
بين محمد رمضان وعمرو يوسف اتهامات بالسرقة لـنسر الصعيد وطايع
عمرو يوسف ومحمد رمضان
طباعة
صلاح حسن
 
كشف الكاتب محمد دياب كواليس الأزمة التي حدثت بين مسلسلي "طايع" لـ عمرو يوسف، و"نسر الصعيد" لـ محمد رمضان، خاصة وأن صناع المسلسل الذي قام ببطولته عمرو يوسف قيل إنهم اتهموا صناع مسلسل محمد رمضان بسرقة الفكرة الخاصة بالعمل.

وأكد دياب، أن هناك لغطًا حدث حول اتهام مؤلفي مسلسل "طايع" لمسلسل "نسر الصعيد" بالسرقة، فقال إن ما حدث، أنه حينما كانوا في مرحلة اختيار الممثلين، فوجئوا بكون بعض الممثلين يخبرونهم أن الأدوار المعروضة عليهم تشبه أدوار عرضت عليهم في مسلسل محمد رمضان، وهو ما دفعهم إلى التواصل مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وطلبوا التأكد من الأمر على اعتبار أن جميع الأعمال تعرض على الرقابة قبل الحصول على تصريح التصوير.

إلا أن هناك من قام بتسريب الأمر إلى وسائل الإعلام، وظهر الموقف وكأن هناك مشاجرة بين الطرفين، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، خاصة وأن هناك احترامًا متبادلًا بين الطرفين حسبما أكد دياب.

واختتم المؤلف توضيحه بأنه بعد انتهاء موسم الدراما الرمضاني، تأكد الجميع من حقيقة الأمر وأنه لا يوجد أدنى تشابه بين المسلسلين.
المزيد عن: نسر الصعيد محمد رمضان محمد دياب عمرو يوسف ومحمد رمضان عمرو يوسف طايع الكاتب محمد دياب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
-
x
16:00
-
فرنسا
البرازيل
-
x
20:00
-
بلجيكا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/6/2018 2:00:03 PM