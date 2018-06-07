"المرور": الحالة هادئة.. والطرق مؤمنة

وأشار خلال لقاء خاص عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الجمعة، إلى أنه يتم متابعة أي بلاغ يصل على الخط الساخن لغرفة المرور، حيث يتم الانتقال إلى موقع البلاغ لتقديم اللازم.





وأكد أن الطرق كافة مؤمنة بالكامل، مناشدا السائقين أن يتأكدوا من سلامة السيارة قبل البدأ في الرحلة حرصا على سلامتهم على الطريق.



قال الرائد مصطفى عبد الحكم، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إن الحالة المرورية اليوم هادئة، ولا توجد أحجام مرورية مرتفعة، بالإضافة إلى أنه لم يتم رصد أي حوادث تعوق الحالة المروية.