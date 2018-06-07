محافظ المنيا يعزي ضحايا حادث تصادم وقع فجر اليوم

وقع في الثالثة والنصف فجرًا،

وأشار خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى بني مزار، وتم نقل 5 حالات منهم إلى مستشفى المنيا العام، مع وضع حالات الوفيات في ثلاجة مستشفى بني مزار.





وأضاف أن مديرية الأمن، تقوم برفع الآثار الناتجة عن الحادث، لعودة حركة السير لوضعها الطبيعي.



تقدم اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، بالعزاء لأسر ضحايا حادث تصادم،بالطريق الصحراوي بالمنيا، والذي أسفر عن 12 حالة وفاة، و7 مصابين.