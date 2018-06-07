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محافظ المنيا يعزي ضحايا حادث تصادم وقع فجر اليوم

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:52 م
محافظ المنيا يعزي ضحايا حادث تصادم وقع فجر اليوم
محافظ المنيا
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هدى عبدالرازق
 
تقدم اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، بالعزاء لأسر ضحايا حادث تصادم، وقع في الثالثة والنصف فجرًا، بالطريق الصحراوي بالمنيا، والذي أسفر عن 12 حالة وفاة، و7 مصابين.

وأشار خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى بني مزار، وتم نقل 5 حالات منهم إلى مستشفى المنيا العام، مع وضع حالات الوفيات في ثلاجة مستشفى بني مزار.

وأضاف أن مديرية الأمن، تقوم برفع الآثار الناتجة عن الحادث، لعودة حركة السير لوضعها الطبيعي.
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