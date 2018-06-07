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الجبلاية تتفق على تعبين عبدالظاهر السقا مساعدًا لمدرب المنتخب

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:49 م
الجبلاية تتفق على تعبين عبدالظاهر السقا مساعدًا لمدرب المنتخب
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محمد الصو
 

نال ترشيح عبدالظاهر الساق نجم المنتخب الوطني ومدير الكرة بنادي طنطا السابق، لمنصب مدرب مساعد المنتخب الوطني، استحسان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، ضمن الجهاز الفني الجديد.

وكان أعضاء الجبلاية، وضعوا اسم عبدالظاهر السقا، ضمن ترشيحات الانضمام للجهاز الفني نظرًا لعامل سنه وقربه من اللاعبين، وإجادته في التعامل النفسي وهذا ما ظهر عليه خلال توليه منصبًا إداريًا بنادي طنطا الموسم الماضي.

ووجه الاتحاد المصري، الشكر للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق، عقب توديعه منافسات كأس العالم بعد تذيله ترتيب المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر خلال شهر ديسمبر المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون منتصف العام المقبل.

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