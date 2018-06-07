عاجل.. محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الشيخ رائد صلاح

قررت محكمة إسرائيلية، اليوم الجمعة، الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول التركية".



ويشار إلى أن المحكمة الإسرائيلية قررت أمس الخميس، الإفراج عن الشيخ رائد صلاح بشروط.



يذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف أغسطس الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن "التحريض على العنف والتطرف في خطب وتصريحات له".

