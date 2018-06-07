وزير الداخلية الإيطالي يدعو لرفع حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا





دعا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الجمعة، إلى رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى ليبيا من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية.





وقال سالفيني في أعقاب مباحثاته مع أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية، "نحن سنعمل على رفع الحظر عن ليبيا لأن الأمر الوحيد الذي أدى إليه هو حرمان سلطات البلاد من المبادرة".





وأشار إلى أن "حظر توريد الأسلحة لم يصبح عقبة أمام مهربي المهاجرين والأسلحة"، لافتا الى ان "إيطاليا تعتزم تناول هذه المسألة خلال لقائه مع وزيري الداخلية الألماني والنمساوي في مدينة إنسبروك النمساوية بعد أسبوع".





وفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا في عام 2011 منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بنظام معمر القذافي.



