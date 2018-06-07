عاجل.. الحكم على رئيس حكومة باكستان السابق بالسجن 10 سنوات

أصدرت محكمة مكافحة الفساد في باكستان، اليوم الجمعة، حكما بالسجن 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها.



ولا يزال "شريف"، الذي أدانته المحكمة العليا العام الماضي بشأن مزاعم بالفساد، واحدا من أكثر زعماء باكستان شعبية رغم المحاكمة.



ويتهم "شريف" وابنته وابنيه وصهره، بشراء عقارات في لندن بأموال حكومية خلال واحدة من ثلاث فترات تولى فيها شريف رئاسة الوزراء في تسعينيات القرن الماضي. وتنفي الأسرة جميع الاتهامات المنسوبة إليها.