يلا شوت مشاهدة مباراة أوروجواي وفرنسا 6-7-2018 كأس العالم 2018

معلومات عن مشاهدة اوروجواي وفرنسا اليوم فرنسا Vs اوروجواي، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 2، الملعب : اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، المعلقين : علي محمد علي (بي إن ماكس 6) + سوار الذهب (بي إن 4k) .