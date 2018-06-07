مصرع شخص إثر حادث تصادم سيارة مع "توك توك" أمام مدارس بدر الدولية بالسويس
الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:27 م
أبوبكر عبد المعز
لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع "توك توك" أمام مدرسة بدر الدولية بطريق السويس- القاهرة.
وتلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع "توك توك" أمام مدرسة بدر الدولية.
وتلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع "توك توك" أمام مدرسة بدر الدولية.
وأسفر ذلك عن مصرع شخص، وتم نقل الجثة لمشرحة السويس العام، وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على قائد السيارة.