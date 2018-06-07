"الصحة": ندرس إنشاء مركزا لزراعة الأعضاء يعتمد على التبرعات (فيديو)

قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، إنهم يدرسون إنشاء مركز قومي لزراعة الأعضاء، حيث يبحثون الآن عن مكان لإقامة المركز.



