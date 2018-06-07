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"الصحة": ندرس إنشاء مركزا لزراعة الأعضاء يعتمد على التبرعات (فيديو)

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:26 م
الصحة: ندرس إنشاء مركزا لزراعة الأعضاء يعتمد على التبرعات (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، إنهم يدرسون إنشاء مركز قومي لزراعة الأعضاء، حيث يبحثون الآن عن مكان لإقامة المركز.

وأشار "محروس"، خلال حواره ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الجمعة، إلى أنه سيتم تشكيل مجلس أمانة للمركز، وسيعتمد على التبرعات، لافتًا إلى أن مصر بها كفاءات كبيرة في مجال زرع الأعضاء.
المزيد عن: وزارة الصحة زراعة الأعضاء الصحة أخبار مصر
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