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عاجل.. منسق التفاوض في درعا: الأوامر أعطيت بوقف فوري لإطلاق النار

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:26 م
عاجل.. منسق التفاوض في درعا: الأوامر أعطيت بوقف فوري لإطلاق النار
أرشيفية
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أسماء العزب
 
قال منسق عملية التفاوض في محافظة درعا السورية، إنه تمت الموافقة على البدء بتسليم السلاح الثقيل وخروج الجيش من السهوة والجيزة وكحيل والمسيفرة، ووقف فوري لإطلاق النار.

وأشار منسق عملية التفاوض في درعا، إلى أن الأوامر أعطيت بوقف فوري لإطلاق النار، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القصف توقف عن محافظة درعا، بعد عشرات الغارات الجوية والمدفعية، التي استهدفت المدينة وبلدات بريفها خلال الساعات الفائتة.

ووفقا للمرصد، فإن القصف توقف بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الجانب الروسي وممثلي محافظة درعا، للتوصل لحل حول مصير المحافظة والجنوب السوري.

المزيد عن: وقف إطلاق النار منسق عملية التفاوض درعا السورية الأوامر
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